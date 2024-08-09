В Пскове женщина лишилась денег из-за нумерологии
62-летняя псковичка лишилась почти пяти тысяч рублей после общения в мессенджере, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По словам женщины, ей поступило сообщение от знакомой. В чате собеседница под предлогом оплаты нумерологии попросила перевести через банковское приложение деньги на определённый счёт. Псковичка решила помочь собеседнице и перевела деньги, но после знакомая перестала отвечать.
Женщина обратилась с заявлением в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ведётся расследование, выясняются обстоятельства случившегося, уточнили в пресс-службе.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
09 августа 2024
Автозапчасти почти на 2,5 млн рублей пытались незаконно ввезти в Россию через Псковскую область