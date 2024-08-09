В Пскове женщина лишилась денег из-за нумерологии

13:46, 09 августа 2024, ПАИ

62-летняя псковичка лишилась почти пяти тысяч рублей после общения в мессенджере, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По словам женщины, ей поступило сообщение от знакомой. В чате собеседница под предлогом оплаты нумерологии попросила перевести через банковское приложение деньги на определённый счёт. Псковичка решила помочь собеседнице и перевела деньги, но после знакомая перестала отвечать.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ведётся расследование, выясняются обстоятельства случившегося, уточнили в пресс-службе.