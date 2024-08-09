O sole mio, Habanera, Oblivion: музыканты из Калининграда дали необычный концерт в Пушкинских Горах
Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» принимает в гостях делегацию работников культуры из Калининграда. Сегодня, 9 августа, в заповедном научно-культурном центре состоялся круглый стол, в ходе которого музейщики и гости из самого западного региона страны скоординировали свои совместные творческие планы до конца текущего и на два следующих года. Как рассказали ПАИ в «Михайловском», речь шла об обменных и совместных выставках, литературных и литературно-музыкальных программах, выступлениях музейного театра «Петрушкина баловня» в Калининграде, многом другом.
Кроме того, сегодня же музыканты из Калининграда – струнный квартет в составе областного симфонического оркестра – дали в Пушкинских Горах необычный концерт. Шлягеры композиторов XIX и ХХ столетия (O sole mio Эдуардо ди Капуа, I dreamed a dream из мюзикла Les Miserables Клода-Мишеля Шёнберга, Habanera из оперы Джорджа Бизе «Кармен», Oblivion Астора Пьяцоллы) были исполнены прямо на балконе музейного научно-культурного центра «Михайловского» и были слышны далеко по всему посёлку, рассказали в «Михайловском».
Привезли с собой гости и большую выставку «Встречи с Гофманом», раскрывающую среди прочего творческие «переклички» Пушкина со знаменитым немецким романтиком. Выставка уже развёрнута в музейном НКЦ (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), вход на неё свободный.
В Пушкинском заповеднике, в свою очередь, подготовили для калининградцев специальные экскурсии в мемориальные усадьбы «Михайловское» и «Тригорское», в «Пушкинскую деревню». Кроме того, гостей уже познакомили с новым памятником «Музейщикам Пушкиногорья» на площади Музейщиков в Пушкинских Горах, с юбилейной, концептуально новой для Псковской области выставкой «Эмоции природы, природа эмоций», а также пригласили на концерты балетного фестиваля «Под звездой Геннадия Селюцкого» с участием звёзд Мариинского театра и других музыкальных театров страны.
O sole mio, Habanera, Oblivion: музыканты из Калининграда дали необычный концерт в Пушкинских Горах
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