В Псковской области бывший сотрудник полиции предстанет перед судом

14:43, 09 августа 2024, ПАИ

В Пскове завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего дознавателя УМВД России по городу Пскову по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, в июне 2023 года дознаватель из иной личной заинтересованности, а также с целью уменьшения объёма работы по находящемуся в его производстве уголовному делу изготовил подложный протокол осмотра места происшествия, после чего приобщил к материалам уголовного дела в качестве доказательства.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд для рассмотрения, уточнили в пресс-службе.