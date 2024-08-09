В Псковской области осудили жителя, угрожавшего подростку и мужчине пистолетом

16:19, 09 августа 2024, ПАИ

49-летнего жителя Красногородска осудили за угрозу убийством двум местным жителям, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

27 мая он угрожал пневматическим пистолетом мужчине, а также 14-летнему подростку, которого встретил на улице. Кроме того, подозреваемый использовал словесные угрозы.

За совершенные преступления мужчине окончательно назначили наказание в виде 400 часов обязательных работ. Приговор вынес мировой судья Красногородского района с учётом позиции государственного обвинителя.