В Псковской области осудили жителя, угрожавшего подростку и мужчине пистолетом
49-летнего жителя Красногородска осудили за угрозу убийством двум местным жителям, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.
27 мая он угрожал пневматическим пистолетом мужчине, а также 14-летнему подростку, которого встретил на улице. Кроме того, подозреваемый использовал словесные угрозы.
За совершенные преступления мужчине окончательно назначили наказание в виде 400 часов обязательных работ. Приговор вынес мировой судья Красногородского района с учётом позиции государственного обвинителя.
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