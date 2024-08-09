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Политика

В Гдовском районе кандидат от «Яблока» начал кампанию с незаконных действий – Игорь Сопов

На дискуссионной площадке, посвящённой текущим выборам в Псковской области, председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказал о нарушении избирательного законодательства партией «Яблоко» на выборах в Гдовском районе, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Дискуссионная площадка
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Дискуссионная площадка
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Дискуссионная площадка
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Дискуссионная площадка
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Дискуссионная площадка
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Дискуссионная площадка
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Дискуссионная площадка
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Дискуссионная площадка
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Дискуссионная площадка
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Дискуссионная площадка
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Дискуссионная площадка
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Дискуссионная площадка
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Дискуссионная площадка
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Дискуссионная площадка
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Дискуссионная площадка
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Дискуссионная площадка
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Дискуссионная площадка
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Дискуссионная площадка
    Фото: Валерия Лагуткина

В ТИК Гдовского района представители партии «Яблоко» принесли агитационную газету своего кандидата. В ней был размещён портрет кандидата в детстве, на фото ему 17 лет. По закону нельзя использовать изображения детей (до 18 лет) в агитационных целях, напомнил Сопов. Поэтому ТИК указал партии, что распространять эту газету нельзя.

«А через час жители Гдова и района говорят: у нас лежит газета кандидата. В нарушение правил распространения газету понесли. Понесли представители партии «Яблоко», – рассказал Игорь Сопов. Избирательная комиссия обратилась в полицию, сообщил он.

«Когда партия «Яблоко» будет говорить, что избирком что-то нарушает, то запомните, что кампания кандидата началась со лжи, незаконных действий. Это вопиющее нарушение», – заявил глава облизбиркома.

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