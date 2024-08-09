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Экономика

Ключевую роль промышленных производств в Псковской области отметил Александр Седунов

Ключевую роль промышленных производств на территории Псковской области отметил председатель региональной общественной палаты Александр Седунов.

Александр Седунов. Фото: ПАИ

«Промышленность представляет собой порядка 200 крупных и средних предприятий и несмотря на трудности, вызванные санкциями, область сумела найти рынки сбыта, выработать меры поддержки предпринимателям, что позитивно отразилось на экономике региона», – отметил он.

Александр Седунов также перечислил наиболее развитые направления в сфере промышленности на территории Псковской области. По его словам, это автокомпоненты и оборудование, производство и разработка кабельной продукции, электрооборудование, машиностроение и производство техники для лесного и сельского хозяйства, производство строительных материалов.

Кроме того, крупные реализуемые инвестпроекты – это завод компании «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино», комплекс сжижения природного газа организацией «Криогаз-Псков» и другие. Важными промышленными предприятиями региона являются и Великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО», Великолукский завод электротехнического фарфора и Псковский завод механических приводов как одно из ведущих предприятий по выпуску редукторов, мотор-редукторов и иной приводной техники.

В Псковской области существует и инвестпроект с участием китайского капитала. Регион традиционно отправляет на экспорт металлы, минеральные продукты, продовольствие и продукцию лесопромышленного комплекса. Крупнейшими торговыми партнёрами являются в том числе Белоруссия, Аргентина, Китай, уточнил председатель региональной общественной палаты.

«Важнейшее значение для Псковской области имеют различные меры, предпринимаемые президентом страны и Правительством РФ для поддержки отечественной промышленности. Благодаря активной позиции правительства Псковской области, индивидуальной программе социально-экономического развития региона на период до 2030 года, поддержанной Правительством России, и совместной работе с Минпромторгом в регионе за последние годы создано более 14 тысяч рабочих мест и привлечено порядка 104 миллиардов рублей», – заключил Александр Седунов.

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