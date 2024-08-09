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Общество

Сотрудники псковского СИЗО сдали кровь

Личный состав СИЗО-1 (Псков) организовал акцию по сдаче донорской крови. В этом году это уже не первый визит представителей учреждения на областную станцию переливания крови, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Доноры прошли подробное анкетирование и медосмотр, включающий замеры температуры тела, артериального давления, а также исследование на группу крови и уровень гемоглобина. К процедуре сдачи были допущены все, уточнили в пресс-службе.

«Данная благотворительная акция для коллектива учреждения – традиция. Многие из пришедших сегодня уже имеют опыт донорства, но есть те, кто впервые решился на этот шаг. Объединяющим фактором является желание помочь людям», – отметили в ведомстве.

Вырученную от сдачи крови компенсацию участники мероприятия планируют также использовать в благих целях – оказать поддержку семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, уточнили в пресс-службе.

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