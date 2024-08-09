В Псковской области потомки Римского-Корсакова передали в музей композитора уникальные мемориальные вещи

16:51, 09 августа 2024, ПАИ

Потомки Н. А. Римского-Корсакова передали в музей-усадьбу композитора в Вечаше уникальные мемориальные вещи, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника













Праправнучка Римского-Корсакова Ольга Фаворская передала музею в дар гостиный комплект, который состоит из двух мягких стульев, двух кресел и стола. Комплект ранее хранился в семейном доме на даче в Комарово. По словам праправнучки композитора, гарнитур принадлежал её бабушке, внучке Н. А. Римского-Корсакова.

Теперь реставраторы займутся восстановлением утраченных или повреждённых элементов подаренного гарнитура. После этого предметы займут одно из центральных мест в экспозиции музея-усадьбы в Вечаше, уточнили в пресс-службе.