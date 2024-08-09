В Псковской области потомки Римского-Корсакова передали в музей композитора уникальные мемориальные вещи
Потомки Н. А. Римского-Корсакова передали в музей-усадьбу композитора в Вечаше уникальные мемориальные вещи, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Праправнучка Римского-Корсакова Ольга Фаворская передала музею в дар гостиный комплект, который состоит из двух мягких стульев, двух кресел и стола. Комплект ранее хранился в семейном доме на даче в Комарово. По словам праправнучки композитора, гарнитур принадлежал её бабушке, внучке Н. А. Римского-Корсакова.
Теперь реставраторы займутся восстановлением утраченных или повреждённых элементов подаренного гарнитура. После этого предметы займут одно из центральных мест в экспозиции музея-усадьбы в Вечаше, уточнили в пресс-службе.
В Псковской области потомки Римского-Корсакова передали в музей композитора уникальные мемориальные вещи
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