Дни Витебской области пройдут в Пскове в конце августа

17:08, 09 августа 2024, ПАИ

Дни Витебской области пройдут в Пскове в конце августа, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Белорусская делегация приехала в Псков сегодня, 9 августа. Руководители и специалисты региональных комитетов и управлений правительства Псковской области вместе с белорусскими коллегами обсудили организационные вопросы. Они затронули различные тематические направления, а также осмотрели возможные площадки для проведения мероприятий.

Дни Витебской области в Пскове проводятся в рамках договорённостей, достигнутых между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным.

Напомним, что Дни Псковской области в Витебске как ответное мероприятие прошли в прошлом году. Их посетило более 30 тысяч человек. Подробнее о мероприятиях в рамках Дней Псковской области в Витебске можно прочесть в сюжете ПАИ.