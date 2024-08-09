Псковские приставы выдворили 17 нелегальных мигрантов
17 иностранных граждан выдворены за пределы России под контролем псковских судебных приставов, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Были выдворены граждане Молдавии, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, Шри-Ланки, Вьетнама, Индии, Ирана, Камеруна и Марокко. Все они были признаны виновными в совершении административного правонарушения, которое подразумевает нарушение правил въезда или режима пребывания в России. Иностранцев для завершения процедуры выдворения доставили в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. В ближайшие пять лет въезд на территорию РФ для них будет закрыт.
С начала года псковские судебные приставы выдворили за пределы России 378 иностранных граждан. Это более чем в 3,7 раза больше, чем в аналогичных периодах 2023 и 2022 годов, уточнили в пресс-службе.
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