Псковские приставы выдворили 17 нелегальных мигрантов

17:29, 09 августа 2024, ПАИ

17 иностранных граждан выдворены за пределы России под контролем псковских судебных приставов, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Были выдворены граждане Молдавии, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, Шри-Ланки, Вьетнама, Индии, Ирана, Камеруна и Марокко. Все они были признаны виновными в совершении административного правонарушения, которое подразумевает нарушение правил въезда или режима пребывания в России. Иностранцев для завершения процедуры выдворения доставили в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. В ближайшие пять лет въезд на территорию РФ для них будет закрыт.

С начала года псковские судебные приставы выдворили за пределы России 378 иностранных граждан. Это более чем в 3,7 раза больше, чем в аналогичных периодах 2023 и 2022 годов, уточнили в пресс-службе.