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Депутаты Псковской гордумы принимают активное участие в приёмке школ и детских садов к новому учебному году

Депутаты Псковской городской Думы принимают активное участие в приёмке школ и детских садов к новому учебному году. В межведомственные комиссии по приёмке также входят сотрудники управления образования администрации Пскова и представители контрольно-надзорных органов, сообщили ПАИ в пресс-службе гордумы.

  • Депутаты Псковской гордумы принимают активное участие в приёмке школ и детских садов к новому учебному году
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • Депутаты Псковской гордумы принимают активное участие в приёмке школ и детских садов к новому учебному году
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • Депутаты Псковской гордумы принимают активное участие в приёмке школ и детских садов к новому учебному году
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • Депутаты Псковской гордумы принимают активное участие в приёмке школ и детских садов к новому учебному году
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • Депутаты Псковской гордумы принимают активное участие в приёмке школ и детских садов к новому учебному году
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • Депутаты Псковской гордумы принимают активное участие в приёмке школ и детских садов к новому учебному году
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • Депутаты Псковской гордумы принимают активное участие в приёмке школ и детских садов к новому учебному году
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • Депутаты Псковской гордумы принимают активное участие в приёмке школ и детских садов к новому учебному году
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • Депутаты Псковской гордумы принимают активное участие в приёмке школ и детских садов к новому учебному году
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • Депутаты Псковской гордумы принимают активное участие в приёмке школ и детских садов к новому учебному году
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Члены комиссий проверяют состояние зданий и территории, готовность учебных кабинетов и библиотек к образовательному процессу, состояние столовых, медпунктов, спортзалов, санузлов, противопожарное состояние и антитеррористическую защищённость.

«Приёмка образовательных учреждений – это всегда серьёзное и ответственное мероприятие, и я стараюсь регулярно участвовать в нём. Команды образовательных учреждений делают всё возможное, чтобы создать комфортные и безопасные условия для обучения наших детей», – рассказала депутат гордумы по округу № 2 Алеся Михачёва.

«Я очень рада, что администрация города слышит нас, слышит депутатов, заведующих детсадами, собирает заявки, и в этом году сделана очень большая работа – ремонты крыш, систем водоснабжения, пищеблоков», – отметила депутат гордумы по округу № 8 Наталья Юрченко.

Депутат гордумы по округу № 12 Григорий Стороненков по итогам работы комиссии поблагодарил за труд коллектив и администрацию школы № 3: в течение всего лета сотрудники учреждения приводили школу в порядок, чтобы достойно встретить учеников в День знаний.

Депутат гордумы по округу № 1 Юрий Бурлин выразил уверенность, что в целом, несмотря на то, что в некоторых учреждениях ещё продолжаются работы, все школы и детские сады округа будут готовы принять детей 1 сентября.

Приняла участие в приёмке готовности учебных заведений и учреждений дополнительного образования, расположенных на территории округа № 13, и депутат гордумы по этому округу Галина Невалённая. Она также поблагодарила за труд сотрудников образовательных учреждений.

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