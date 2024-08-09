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Общество

Псковские организации и НКО могут стать участниками телемарафона этнокультурных выставочных проектов

В III Всероссийском конкурсе этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России» могут принять участие некоммерческие организации, имеющие музей или выставочную экспозицию по национальной культуре, а также музеи, инициативные группы, государственные или муниципальные бюджетные учреждения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Прием заявок проводится через электронную форму с 10 июля по 30 сентября 2024 г. Конкурсантам необходимо снять на видео экскурсию или виртуальный тур по этнокультурной экспозиции продолжительностью до 10 минут.

Конкурсная комиссия определит 12 лауреатов в шести номинациях: «Лучший выставочный проект музея», «Лучший выставочный проект некоммерческой или бюджетной организации», «Лучший выставочный проект инициативной группы», «Творческая экскурсия по этнокультурной выставке», «Уникальный экспонат этнокультурной выставки» и «Семейная этнокультурная выставка / Семейный этномузей». Еще одного победителя выберут путём онлайн-голосования пользователи интернета.

Лучшие конкурсные работы будут размещены на видеоканале «Ресурсная среда» и рекомендованы для трансляции в СМИ и на иных публичных демонстрационных площадках. Победители примут участие в итоговых мероприятиях конкурса в Москве: дискуссионной площадке с представлением выставочного опыта и участием экспертов проекта, в телемарафоне с творческой презентацией выставочных проектов победителей на Первом Российском Национальном канале.

Проект реализуется Ресурсным центром в сфере национальных отношений при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

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