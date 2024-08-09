Женщина и ребёнок пострадали в результате ДТП в Пскове
Столкновение двух автомобилей – Kia и JAC – произошло у дома №14 на улице Николая Васильева в Пскове сегодня, 9 августа. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадали два человека из внедорожника JAC — 1992 и 2019 годов рождения. Помощь им оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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