Женщина и ребёнок пострадали в результате ДТП в Пскове

19:53, 09 августа 2024, ПАИ

Столкновение двух автомобилей – Kia и JAC – произошло у дома №14 на улице Николая Васильева в Пскове сегодня, 9 августа. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадали два человека из внедорожника JAC — 1992 и 2019 годов рождения. Помощь им оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.