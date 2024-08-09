Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выставочный коворкинг «Место встречи» открылся в Пскове

Выставочный коворкинг «Место встречи», посвященный истории XХ века, открылся в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления культуры администрации Пскова.

Большинство экспонатов выставки можно рассмотреть и потрогать, а организаторы с радостью расскажут вам об истории каждого из них. На выставке представлены предметы из 70-х и 80-х годов.

Наиболее ценные и редкие экспонаты собраны из личной коллекции семьи Родиных. В коллекции – четыре тома книги «Война и мир», изданные до 1917 года, настольная игра 1944 года выпуска и другие старинные предметы: репринты советских газет, партизанских листовок, хлебных карточек, значки, фотоаппараты, диафильмы и много других интересных вещей.

Коворкинг работает по будням с 17:00 до 20:00 по адресу улица Киселева, 8. Необходима предварительная запись по телефону +7 (911) 883-73-70 или через группу «Вечевого ордена» в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 августа 2024

Пожарно-тактические учения прошли на территории Писковской школы
09 августа 2024

В Пушкиногорье продолжает свою работу фестиваль балета «Под звездой Геннадия Селюцкого»
09 августа 2024

17-я молодёжная «Вахта Памяти» закончила работу в Невельском районе
09 августа 2024

Выставочный коворкинг «Место встречи» открылся в Пскове
09 августа 2024

Реализация проекта «Летний институт» продолжается в ПсковГУ
09 августа 2024

О вирусах и отравлениях поговорили на «Серебряном дожде». Главное
09 августа 2024

Депутаты Псковской гордумы принимают активное участие в приёмке школ и детских садов к новому учебному году
09 августа 2024

Интерактивная программа «Смех – дело серьёзное» прошла в псковской библиотеке

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...