Выставочный коворкинг «Место встречи» открылся в Пскове

20:31, 09 августа 2024, ПАИ

Выставочный коворкинг «Место встречи», посвященный истории XХ века, открылся в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления культуры администрации Пскова.

Большинство экспонатов выставки можно рассмотреть и потрогать, а организаторы с радостью расскажут вам об истории каждого из них. На выставке представлены предметы из 70-х и 80-х годов.

Наиболее ценные и редкие экспонаты собраны из личной коллекции семьи Родиных. В коллекции – четыре тома книги «Война и мир», изданные до 1917 года, настольная игра 1944 года выпуска и другие старинные предметы: репринты советских газет, партизанских листовок, хлебных карточек, значки, фотоаппараты, диафильмы и много других интересных вещей.

Коворкинг работает по будням с 17:00 до 20:00 по адресу улица Киселева, 8. Необходима предварительная запись по телефону +7 (911) 883-73-70 или через группу «Вечевого ордена» в соцсети «ВКонтакте».