17-я молодёжная «Вахта Памяти» закончила работу в Невельском районе

20:56, 09 августа 2024, ПАИ

Семнадцатая молодёжная «Вахта Памяти» закончила работу в Невельском районе сегодня, 9 августа. Раскопы велись в деревнях Перебоево и Осетки. Всего поисковики нашли останки 28 бойцов, пишет районная газета «Невельский вестник».

Останки 14 красноармейцев обнаружены в одном месте, здесь же найдены два медальона: один пустой, во втором – нечитаемый текст. Поисковики отправят его на экспертизу в лабораторию в Казань.

Среди личных вещей: компас, перочинный нож, монеты, ключи от автомобиля, путевой лист. Поисковики предполагают, что группа бойцов передвигалась на машине. Машину подорвали, люди погибли. Здесь же их захоронили.

В завершение «Вахты Памяти» самым активным поисковикам вручили благодарственные письма администрации Невельского муниципального округа, памятные медали за участие в поисковом движении России, а также памятные знаки за участие в поисковом движении и за патриотическое воспитание.

Торжественная церемония захоронения пройдет в субботу в деревне Поздноево.