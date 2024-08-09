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Общество

17-я молодёжная «Вахта Памяти» закончила работу в Невельском районе

Семнадцатая молодёжная «Вахта Памяти» закончила работу в Невельском районе сегодня, 9 августа. Раскопы велись в деревнях Перебоево и Осетки. Всего поисковики нашли останки 28 бойцов, пишет районная газета «Невельский вестник».

17-я молодёжная «Вахта Памяти» закончила работу в Невельском районе. Фото здесь и далее: газета «Невельский вестник»

Останки 14 красноармейцев обнаружены в одном месте, здесь же найдены два медальона: один пустой, во втором – нечитаемый текст. Поисковики отправят его на экспертизу в лабораторию в Казань.

Среди личных вещей: компас, перочинный нож, монеты, ключи от автомобиля, путевой лист. Поисковики предполагают, что группа бойцов передвигалась на машине. Машину подорвали, люди погибли. Здесь же их захоронили.

В завершение «Вахты Памяти» самым активным поисковикам вручили благодарственные письма администрации Невельского муниципального округа, памятные медали за участие в поисковом движении России, а также памятные знаки за участие в поисковом движении и за патриотическое воспитание.

Торжественная церемония захоронения пройдет в субботу в деревне Поздноево.

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