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Пожарно-тактические учения прошли на территории Писковской школы

Пожарно-тактические учения с участием сил и средств 1-го пожарно-спасательного отряда Пскова прошли на территории МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа» сегодня, 9 августа. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожарно-тактические учения прошли на территории Писковской школы. Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

По легенде, возгорание произошло в помещении библиотеки на втором этаже школы. Причиной стало короткое замыкание электропроводки. В результате сильного задымления, которое стало распространяться по зданию, создалась угроза персоналу учебного заведения. Администрация школы в плановом режиме провела эвакуацию, но семь человек не смогли сами выбраться из здания.

Для ликвидации пожара были направлены силы и средства дежурных караулов пожарно-спасательных частей Пскова.

В ходе учений осуществлено спасение всех условных пострадавших. Все поставленные задачи были выполнены в полном объёме.

Всего в учениях было задействовано шесть единиц техники и 16 человек личного состава.

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