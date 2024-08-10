Почти 74% студентов колледжей России планируют работать по профессии

09:22, 10 августа 2024, ПАИ

Почти 74% опрошенных студентов системы среднего профессионального образования планируют работать по выбранной специальности, а 55% уже работают или подрабатывают, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Института развития профессионального образования Минпросвещения РФ.

25% респондентов среди первокурсников имеют опыт подработки по специальности, среди старших курсов подобный опыт есть у 68,9% опрошенных, следует из результатов исследования.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, сейчас активно внедряют отраслевую модель обучения в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Студенты проходят практику у будущих работодателей, используют современную материально-техническую базу, что сделает систему среднего профессионального образования востребованной и перспективной, отметил он.

Институт развития профессионального образования Минпросвещения РФ проводил опрос с 4 по 23 июня. В нём участвовало 96 700 студентов колледжей из 89 регионов России.