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Общество

Народные приметы на 10 августа: что нельзя делать сегодня

Народный праздник Прохоры-Пармены отмечают 10 августа. Как сообщает calend.ru, в этот день нельзя заниматься любыми торговыми начинаниями.

В этот день православные христиане вспоминают апостолов от семидесяти, выбранных учениками Иисуса Христа. Предание гласит, что 12 апостолов созвали своих учеников и велели выбрать семь человек, которые бы занимались решением бытовых вопросов, чтобы сами апостолы могли уделять больше внимания распространению слова Божия. Ими были избраны Тимон, Никанор, Филипп, Николай, Стефан, Прохор и Пармен. В честь последних двух получил название народный праздник.

На Руси этот день в целом считался негативным, поэтому люди старались не отправляться в дальние поездки и не устраивать ярмарок.

Главное правило этого дня на Руси звучало так: «Прохоры-Пармены – не затевай мены». Считалось, что любые торговые начинания в этот день не заладятся, а всё, что выменяешь, либо пропадёт, либо сломается.

В этот день также следовало избегать каких-либо перемен и нововведений, запрещалось ругаться, сплетничать, жаловаться на свою жизнь, хвастаться своими заработками и успехами, играть свадьбу.

Также на Руси в этот день наблюдали за окружающей средой: «Если деревья ещё не начали желтеть – осень придёт поздно, а бабье лето затянется», «Если в этот день безветренно и льёт дождь – это к продолжительной непогоде», «Если полевые мыши заселились внизу стога сена – осень будет сухой», «Если перистые облака появляются на горизонте – в ближайшие дни пойдёт дождь», «Если вороны, грачи и галки ходят по земле – погода скоро испортится».

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