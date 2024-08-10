Международный день биодизеля отмечают 10 августа

10:47, 10 августа 2024, ПАИ

10 августа отмечают Международный день биодизеля. Праздник экологически чистого топлива был учреждён в память о первом его использовании – 10 августа 1893 года немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель запустил двигатель, работающий на топливе, основой которого стало арахисовое масло, пишет calend.ru.

Для производства биодизеля используют сельскохозяйственные культуры, например в Европе чаще рапс, в США и Африке – сою, в Азии – пальмовое или кокосовое масло. Биодизель является экологичным за счёт того, что при его использовании снижается выделение углекислого газа и количество копоти. Также он не причиняет вреда животным и растениям, а при попадании в почву и воду перерабатывается микроорганизмами. Срок его практически полного биологического распада в воде или почве – месяц, что позволяет говорить о минимизации загрязнения окружающей среды.

Биодизель почти не содержит серы, характеризуется хорошими смазочными свойствами, что продлевает срок жизни двигателя. Кроме того, биодизель сравнительно безопасен благодаря высокой температуре воспламенения – 150 градусов. Однако есть и недостатки биодизеля: в холодное время года эффективность такого вида топлива снижается.