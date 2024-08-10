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Спорт

Третий в истории Пскова заплыв на открытой воде стартовал на Великой

Третий в истории Пскова заплыв на открытой воде Swimcup стартовал на реке Великой сегодня, 10 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Третий в истории Пскова заплыв на открытой воде Swimcup
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Третий в истории Пскова заплыв на открытой воде Swimcup
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Третий в истории Пскова заплыв на открытой воде Swimcup
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Третий в истории Пскова заплыв на открытой воде Swimcup
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Третий в истории Пскова заплыв на открытой воде Swimcup
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Третий в истории Пскова заплыв на открытой воде Swimcup
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Третий в истории Пскова заплыв на открытой воде Swimcup
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Третий в истории Пскова заплыв на открытой воде Swimcup
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Третий в истории Пскова заплыв на открытой воде Swimcup
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

На старт вышли спортсмены из Псковской, Московской и Ленинградской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, Карелии и других регионов России. Они участвуют в заплыве на трёх дистанциях: 1 700, 2 500 и 5 000 метров.

Участники турнира стартовали под стенами Псковского кремля, а финишируют на центральном городском пляже возле Мирожского монастыря.

Отметим, что старты международной серии Swimcup проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» президентского нацпроекта «Демография».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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