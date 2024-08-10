В Псковской области обнаружили тонны незаконной сельди с Фарерских островов
В Псковской области на одном из складов временного хранения обнаружили незаявленную при ввозе в Россию партию сельди с Фарерских островов, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
18 тонн мороженого филе сельди из Норвегии следовало через МАПП «Бурачки» в Узбекистан. Сотрудники Россельхознадзора и Псковской таможни при проведении досмотра на одном из складов временного хранения выявили нарушение. Они установили, что в перевозимом грузе есть 76 коробок сельди с Фарерских островов весом более 1,5 тонны, не заявленных в ветеринарных сопроводительных документах. Также у перевозчика не было разрешения Россельхознадзора на транзит этого товара по таможенной территории ЕАЭС.
В итоге транзит партии рыбы по таможенной территории ЕАЭС запретили, специалисты оформили акт о возврате груза. Товар возвращён на сопредельную территорию, уточнили в пресс-службе.
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