Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дожди с грозами прогнозируют в Псковской области 11 августа

11 августа в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днём в большинстве районов будут идти кратковременные дожди. Днём в отдельных районах – грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Будет дуть западный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём – от +17 до +22. Атмосферное давление будет низким.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 августа 2024

Валерий Зайцев поздравил печерян с 80-й годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков
10 августа 2024

День города отмечают в Печорах
10 августа 2024

Дожди с грозами прогнозируют в Псковской области 11 августа
10 августа 2024

Мастер-классы, выставка и ансамбли: чем сегодня сето удивят жителей Пскова
10 августа 2024

Александр Котов поздравил псковичей с Днём физкультурника
10 августа 2024

Четыре сына, 15 внуков и правнуков: супруги из Палкинского района отпраздновали 50-летие совместной жизни
09 августа 2024

В Печорах в преддверии Дня города подведены итоги конкурса «Лучшая благоустроенная территория»
09 августа 2024

Пожарно-тактические учения прошли на территории Писковской школы

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...