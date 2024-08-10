Дожди с грозами прогнозируют в Псковской области 11 августа

12:35, 10 августа 2024, ПАИ

11 августа в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днём в большинстве районов будут идти кратковременные дожди. Днём в отдельных районах – грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть западный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём – от +17 до +22. Атмосферное давление будет низким.