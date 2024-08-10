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Культура

Мастер-классы по традиционным танцам проводят сето в Пскове

Мероприятия, посвящённые Международному дню коренных народов мира, проходят в торговом центре Fjord Plaza (улица Завеличенская, 23) сегодня, 10 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Сейчас для посетителей проводятся мастер-классы по традиционным танцам и ремёслам. Также здесь открылась выставка «Русские и сето. Одна земля, общая история» и выступают музейный ансамбль «Каарахельбе» и детский этнографический ансамбль «Птенцы».

  • Мероприятия, посвящённые Международному дню коренных народов мира
    Фото: ПАИ
  • Мероприятия, посвящённые Международному дню коренных народов мира
    Фото: ПАИ
  • Мероприятия, посвящённые Международному дню коренных народов мира
    Фото: ПАИ
  • Мероприятия, посвящённые Международному дню коренных народов мира
    Фото: ПАИ
  • Мероприятия, посвящённые Международному дню коренных народов мира
    Фото: ПАИ
  • Мероприятия, посвящённые Международному дню коренных народов мира
    Фото: ПАИ

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