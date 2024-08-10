Мастер-классы по традиционным танцам проводят сето в Пскове

14:30, 10 августа 2024, ПАИ

Мероприятия, посвящённые Международному дню коренных народов мира, проходят в торговом центре Fjord Plaza (улица Завеличенская, 23) сегодня, 10 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Сейчас для посетителей проводятся мастер-классы по традиционным танцам и ремёслам. Также здесь открылась выставка «Русские и сето. Одна земля, общая история» и выступают музейный ансамбль «Каарахельбе» и детский этнографический ансамбль «Птенцы».