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Происшествия

Через запись к врачу мошенник заполучил доступ к аккаунту жителя Новоржевского района на «Госуслугах»

64-летний житель Новоржевского района лишился доступа к «Госуслугам» из-за действий мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчине позвонил неизвестный и представился медработником. Под предлогом записи на приём к врачу он выяснил личные данные новоржевца, а для подтверждения записи попросил назвать код из поступившего SMS-сообщения. В итоге злоумышленник получил доступ к аккаунту мужчины на «Госуслугах».

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ. Расследование продолжается, уточнили в пресс-службе.

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