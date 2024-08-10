Благодарственный молебен отслужили в честь 80-летия освобождения Печорского района от немецко-фашистских захватчиков

15:49, 10 августа 2024, ПАИ

Благодарственный молебен с панихидой об усопших в годы Великой Отечественной войны отслужили сегодня на Соборной площади в честь 80-летия освобождения Печорского района от немецко-фашистских захватчиков. Молебен совершили отец Прохор с братией Псково-Печерского монастыря, пишет газета «Печорская правда».



Фото: Людмила Писарь



Фото: Людмила Писарь



Фото: Людмила Писарь



Фото: Людмила Писарь



Фото: Людмила Писарь



Фото: Людмила Писарь



Фото: Людмила Писарь



Фото: Людмила Писарь



Фото: Людмила Писарь



Фото: Людмила Писарь



















Перед храмом Святой Великомученицы Варвары собралось множество печерян и гостей города.

По окончании молебна отец Прохор поздравил всех с праздником и отметил, что об участии в Великой Отечественной войне говорят храмы: их много на Печорской земле. И все они молятся за души усопших воинов и за тех, кто сейчас несёт тяжелую ношу в окопах.

«Я очень рад, что такой великий праздник начался с молебна. То, что сказал отец Прохор, очень важно. Спасибо всем, кто принял участие в соборной молитве. Спасибо, отец Прохор и братия», – сказал глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев и поздравил жителей города и его гостей с праздником.