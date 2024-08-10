Церемония закрытия «Летнего института» прошла в ПсковГУ

16:38, 10 августа 2024, ПАИ

Торжественная церемония закрытия проекта «Летний институт» прошла в Псковском государственном университете. Участниками проекта стали 25 молодых преподавателей и учёных из десяти стран ближнего и дальнего зарубежья – Армении, Абхазии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии и Сербии. В течение 14 дней они проходили обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации «Русский язык как язык межнационального общения», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ











Первый проректор ПсковГУ Ольга Серова поблагодарила Министерство науки и высшего образования РФ за возможность реализации программы «Русский язык как язык межнационального общения» на площадке ПсковГУ в рамках проекта «Летний институт».

«Мы все делаем общее большое дело. Темы проектов, над которыми работали команды, отразили современную международную ситуацию с её курсом на многополярность. Две недели «Летнего института» в Пскове – это лишь небольшая крупица в общем межкультурном диалоге, но они очень важны, так как позволяют надеяться на то, что дружеские и научные контакты и связи, которые были заложены здесь, принесут свои результаты. Язык и культура – наши базовые ценности, именно от их сохранения во многом сегодня зависит будущее, устойчивое развитие наших стран», – отметила Ольга Серова.

В рамках проекта участники погрузились в научно-исследовательскую проблематику и образовательные традиции филологической школы ПсковГУ и его организаций-партнёров по проекту. Молодые преподаватели и учёные познакомились с российскими учёными, занимающимися вопросами изучения коммуникационных основ межнационального общения, роли русского языка как языка межнационального общения в современном мире, анализа проблем и способов их решения в преподавании русского языка в зарубежной школе, прошли научные стажировки в вузах Москвы и Санкт-Петербурга.

Участники объединились в международные группы для разработки совместных научно-образовательных проектов. Их общая цель – продвижение и популяризация русского языка и культурных ценностей русского народа в других странах, а также укрепление межвузовского взаимодействия. На защите были представлены пять идей. В их числе «Путешествуем по миру с русскими поэтами и писателями», «Культурный мост», «Международная олимпиада по русскому языку «Властелин колец», «Многополярный мир в контексте картинного словаря переносных значений глаголов движения», «Русский от Востока до Запада».

«В своих проектах вы реализовали современное понимание интерпретации традиции, модифицировали её смыслы как модуса национальной жизни. В предложениях, которые вы представили, читается общая мысль: в вашей национальной жизни есть место русскому языку, интеграции, комплексному подходу. Это доказывает, что мы живём сегодня в мире многополярности. А значит, «Летний институт» реализовал свою главную задачу», – подчеркнула руководитель аттестационной комиссии, профессор ПсковГУ Людмила Капитанова.

По результатам обучения и защиты все участники получили сертификаты о прохождении программы повышения квалификации. Документы им вручили Ольга Серова и руководитель проекта Василий Фролов.

Напомним, проект «Летний институт» инициирован Министерством науки и высшего образования РФ. В этом году он уже во второй раз прошёл на площадке Псковского государственного университета.