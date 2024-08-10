День физкультурника отметили в районах Псковской области

17:46, 10 августа 2024, ПАИ

День физкультурника отметили в районах Псковской области, передают корреспонденты районных газет.

Так, в Порхове на городском стадионе «Старт» в честь праздника состоялись состязания по футболу, волейболу, баскетболу и народным спортивным играм.



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»











В Невеле главное спортивное мероприятие также проходило на городском стадионе. Здесь собрались все, кто живет спортом, – начинающие спортсмены, ветераны, тренеры, болельщики и люди, которые придерживаются здорового образа жизни.



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»





































В Опочке на городском стадионе сотрудники детского оздоровительно-образовательного центра провели для ребят весёлые эстафеты, а также все желающие могли сдать нормы комплекса ГТО – прыжок в длину с места, наклон, подтягивания на высокой перекладине, отжимание.



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»









В Стругах Красных на стадионе на улице Мира прошла акция «Зарядка со стражем порядка» и сдача нормативов ВФСК ГТО. Участники сдавали отжимание от пола и отжимание на перекладине, бег 1 000 и 1 500 метров.



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»













В Острове на городском стадионе сотрудники центра культуры «Юбилейный» провели для юных спортсменов и их родителей массовую разминку. Затем воспитанники городских дошкольных учреждений приняли участие в забеге, который в честь 80-летия освобождения Острова и района от фашистских захватчиков прошёл на дистанции 80 метров. Также для юных спортсменов организовали игровые площадки и развлекательную программу. В завершение праздника в рамках второго круга чемпионата Псковской области по футболу состоялся матч между командами «Острович» и «Стрела» (Локня).