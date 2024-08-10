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Спорт

День физкультурника отметили в районах Псковской области

День физкультурника отметили в районах Псковской области, передают корреспонденты районных газет.

Так, в Порхове на городском стадионе «Старт» в честь праздника состоялись состязания по футболу, волейболу, баскетболу и народным спортивным играм.

  • День физкультурника в Порхове
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • День физкультурника в Порхове
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • День физкультурника в Порхове
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • День физкультурника в Порхове
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • День физкультурника в Порхове
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • День физкультурника в Порхове
    Фото: газета «Порховский вестник»

В Невеле главное спортивное мероприятие также проходило на городском стадионе. Здесь собрались все, кто живет спортом, – начинающие спортсмены, ветераны, тренеры, болельщики и люди, которые придерживаются здорового образа жизни.

  • День физкультурника в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • День физкультурника в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • День физкультурника в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • День физкультурника в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • День физкультурника в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • День физкультурника в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • День физкультурника в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • День физкультурника в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • День физкультурника в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • День физкультурника в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • День физкультурника в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • День физкультурника в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • День физкультурника в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • День физкультурника в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • День физкультурника в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • День физкультурника в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • День физкультурника в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • День физкультурника в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • День физкультурника в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»

В Опочке на городском стадионе сотрудники детского оздоровительно-образовательного центра провели для ребят весёлые эстафеты, а также все желающие могли сдать нормы комплекса ГТО – прыжок в длину с места, наклон, подтягивания на высокой перекладине, отжимание.

  • День физкультурника в Опочке
    Фото: газета «Красный маяк»
  • День физкультурника в Опочке
    Фото: газета «Красный маяк»
  • День физкультурника в Опочке
    Фото: газета «Красный маяк»
  • День физкультурника в Опочке
    Фото: газета «Красный маяк»
  • День физкультурника в Опочке
    Фото: газета «Красный маяк»

В Стругах Красных на стадионе на улице Мира прошла акция «Зарядка со стражем порядка» и сдача нормативов ВФСК ГТО. Участники сдавали отжимание от пола и отжимание на перекладине, бег 1 000 и 1 500 метров.

  • День физкультурника в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • День физкультурника в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • День физкультурника в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • День физкультурника в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • День физкультурника в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • День физкультурника в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • День физкультурника в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»

В Острове на городском стадионе сотрудники центра культуры «Юбилейный» провели для юных спортсменов и их родителей массовую разминку. Затем воспитанники городских дошкольных учреждений приняли участие в забеге, который в честь 80-летия освобождения Острова и района от фашистских захватчиков прошёл на дистанции 80 метров. Также для юных спортсменов организовали игровые площадки и развлекательную программу. В завершение праздника в рамках второго круга чемпионата Псковской области по футболу состоялся матч между командами «Острович» и «Стрела» (Локня).

  • День физкультурника в Острове
    Фото: Анастасия Гольцман
  • День физкультурника в Острове
    Фото: Анастасия Гольцман
  • День физкультурника в Острове
    Фото: Анастасия Гольцман
  • День физкультурника в Острове
    Фото: Анастасия Гольцман
  • День физкультурника в Острове
    Фото: Анастасия Гольцман
  • День физкультурника в Острове
    Фото: Анастасия Гольцман
  • День физкультурника в Острове
    Фото: Анастасия Гольцман
  • День физкультурника в Острове
    Фото: Анастасия Гольцман
  • День физкультурника в Острове
    Фото: Анастасия Гольцман

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