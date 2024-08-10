День села Новоселье отпраздновали в Стругокрасненском районе

18:45, 10 августа 2024, ПАИ

170 лет исполнилось селу Новоселье Стругокрасненского района сегодня, 10 августа. Об этом сообщает газета «Струги».



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»









По этому случаю возле пруда в центре села прошло торжество, которое посетили не только местные жители, но и люди из соседних деревень, а также те, кто когда-то здесь родился, но сейчас живёт далеко.

С праздником собравшихся поздравили глава территориального управления «Новоселье» Артур Давыдов, председатель окружного Собрания депутатов Николай Бурый, депутат окружного Собрания депутатов Константин Богович, председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева, военный комиссар объединённого по Стругокрасненскому, Гдовскому и Плюсскому районам Фёдор Закиров, директор Новосельского дома-интерната для престарелых и инвалидов Юлия Васильева.

В ходе праздника также чествовали долгожителей, молодые семьи и тех, кто прожил в браке не по одному десятку лет, семьи, где в этом году появились малыши.

Артисты Новосельского дома культуры провели концерт и была организована выставка работ местных мастеров. Завершилась торжественная часть традиционным угощением всех собравшихся пирогами.