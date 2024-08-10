Все жилые дома постепенно реконструируют в детском лагере «Радуга» в Псковской области

19:28, 10 августа 2024, ПАИ

Все жилые дома планируется постепенно реконструировать в детском лагере «Радуга» в Гдовском районе. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин, который посетил лагерь в преддверии Дня физкультурника.



Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина



















За последние два года в детском лагере обновили два футбольных поля, сделали новую баскетбольную площадку, установили батуты. Также установили более 100 новых кроватей с мягкими матрацами, реконструировали дом для персонала, построили один новый жилой корпус для детей. «Планируется постепенная реконструкция всех жилых домиков для воспитанников лагеря», – отметил Борис Елкин в своём Telegram-канале и выразил благодарность руководству лагеря за неравнодушие к работе.

Отметим, что сегодня, 10 августа, в России празднуют День физкультурника. Как его отмечали в районах Псковской области, смотрите здесь.