Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Все жилые дома постепенно реконструируют в детском лагере «Радуга» в Псковской области

Все жилые дома планируется постепенно реконструировать в детском лагере «Радуга» в Гдовском районе. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин, который посетил лагерь в преддверии Дня физкультурника.

  • Детский лагерь «Радуга» в Гдовском районе
    Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина
  • Детский лагерь «Радуга» в Гдовском районе
    Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина
  • Детский лагерь «Радуга» в Гдовском районе
    Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина
  • Детский лагерь «Радуга» в Гдовском районе
    Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина
  • Детский лагерь «Радуга» в Гдовском районе
    Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина
  • Детский лагерь «Радуга» в Гдовском районе
    Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина
  • Детский лагерь «Радуга» в Гдовском районе
    Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина
  • Детский лагерь «Радуга» в Гдовском районе
    Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина
  • Детский лагерь «Радуга» в Гдовском районе
    Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина
  • Детский лагерь «Радуга» в Гдовском районе
    Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина

За последние два года в детском лагере обновили два футбольных поля, сделали новую баскетбольную площадку, установили батуты. Также установили более 100 новых кроватей с мягкими матрацами, реконструировали дом для персонала, построили один новый жилой корпус для детей. «Планируется постепенная реконструкция всех жилых домиков для воспитанников лагеря», – отметил Борис Елкин в своём Telegram-канале и выразил благодарность руководству лагеря за неравнодушие к работе.

Отметим, что сегодня, 10 августа, в России празднуют День физкультурника. Как его отмечали в районах Псковской области, смотрите здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 августа 2024

Таймлапс двух ночей над Труворовым городищем опубликовал пскович
10 августа 2024

Останки восьми красноармейцев перезахоронили в Локнянском муниципальном округе
10 августа 2024

Молодую семью и семьи долгожителей чествовали в День города в Печорах
10 августа 2024

Мототехника украсила Печоры в День города
10 августа 2024

Ярмарка ремёсел прошла в Печорах в честь Дня города
10 августа 2024

Третий в истории Пскова заплыв на Великой
10 августа 2024

Все жилые дома постепенно реконструируют в детском лагере «Радуга» в Псковской области
10 августа 2024

Ученики знаменитых балетных школ и академий России выступают в Пушкинских Горах

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...