Ярмарка ремёсел прошла в Печорах в честь Дня города

21:01, 10 августа 2024, ПАИ

Ярмарка ремёсел «Аллея мастеров» прошла в сквере на улице Мира в Печорах в честь Дня города сегодня, 10 августа. Свои работы представили не только печеряне, но и ремесленные мастера из Острова, Пскова и Великого Новгорода, пишет газета «Печорская правда».



Фото: Людмила Писарь



Фото: Людмила Писарь



Фото: Людмила Писарь



Фото: Людмила Писарь



Фото: Людмила Писарь



Фото: Людмила Писарь



Фото: Людмила Писарь



Фото: Людмила Писарь



Фото: Людмила Писарь



Фото: Людмила Писарь



















«Объединение «Город мастеров», работающее при Островском центре культуры «Юбилейный», приехало на День города Печоры в составе пяти человек», – рассказала поэт и мастер из Острова Татьяна Алексеева. Сама она сравнительно недавно стала заниматься рукоделием. В 2019 году в Палкино она заняла первое место на «Ветеранском подворье» в номинации «Прикладное творчество». На ярмарке в Печорах Татьяна Алексеева представила авторские украшения из поделочных, драгоценных, полудрагоценных камней и самоцветов.

Активно приняли участие в ярмарке ремёсел и псковичи. Например, пенсионерка Лариса Гугаёва изготавливает детские игрушки. Татьяна Никифорова привезла украшения из натуральных камней.

Три мастера приехали из Великого Новгорода. Елена Румянцева представила сшитые собственными руками головные уборы, а также сумки и футболки с машинной вышивкой. Юлия Васильева порадовала женщин аксессуарами и украшениями. А Наталья Емельянова одна из немногих, кто занимается художественной обработкой древесины, она привезла свои работы, выпиленные из дерева.

«Екатерина Секретарёва занимается росписью по дереву, а Екатерина Жирнова изготавливает автопарфюм, парфюмированные свечи, гипсовые изделия. Виктория Кинева занимается созданием украшений и поделок из бисера, бусин и эпоксидной смолы. Мастер Галина Евдокимова привезла на ярмарку вязаные игрушки в технике амигуруми. Елена Кокошко представила своё лоскутное шитьё», – рассказали в газете о талантливых печерянах – участниках ярмарки.