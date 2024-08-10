Стало известно, кому в России положена двойная пенсия
Кому положена двойная пенсия в России, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.
Такая выплата предусмотрена для инвалидов. Можно получать страховую пенсию по старости и государственную по инвалидности.
Кроме того, двойная пенсия положена бывшим военнослужащим при наличии стажа по гражданским специальностям.
Татьяна Подольская также отметила, что к основному виду пенсии относится пенсия по старости. Её сегодня получает порядка 80% пенсионеров, и в среднем она составляет 22 418,8 рубля.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
10 августа 2024
Все жилые дома постепенно реконструируют в детском лагере «Радуга» в Псковской области