Стало известно, кому в России положена двойная пенсия

21:44, 10 августа 2024, ПАИ

Кому положена двойная пенсия в России, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.

Такая выплата предусмотрена для инвалидов. Можно получать страховую пенсию по старости и государственную по инвалидности.

Кроме того, двойная пенсия положена бывшим военнослужащим при наличии стажа по гражданским специальностям.

Татьяна Подольская также отметила, что к основному виду пенсии относится пенсия по старости. Её сегодня получает порядка 80% пенсионеров, и в среднем она составляет 22 418,8 рубля.