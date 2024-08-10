Таймлапс двух ночей над Труворовым городищем опубликовал пскович
Таймлапс двух ночей над Труворовым городищем опубликовал пскович, астроном-любитель Пётр Митрофанов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Он также отметил, что сегодняшней ночью возможны полярные сияния, а также метеорный поток Персеиды должен показывать достаточно хорошую активность.
При этом пик потока наступит 12 августа.
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