Названы опасные для жизни антибиотики

23:40, 10 августа 2024, ПАИ

Учёные назвали два антибиотика, которые имеют опасные побочные эффекты, сообщает издание Daily Mail.

По итогам исследования антибиотики цефалоспорины и сульфаниламиды могут вызывать опасную для жизни кожную сыпь. Эта сыпь, в свою очередь, повышает риск сепсиса, который привёл к смерти 5% пациентов из исследования.

Высыпания могут появиться сразу или через время после приёма препаратов. Они могут проявляться на коже в виде красных чешуйчатых пятен.

Цефалоспорины используют для лечения пневмонии, менингита, сепсиса и инфекций мочевыводящих путей. Сульфаниламиды – для лечения инфекций мочевыводящих путей, заболеваний кишечника, малярии и инфекций кожи.

По словам исследователей, такие результаты не означают полный отказ от антибиотиков, но перед их приёмом следует проконсультироваться с врачом.