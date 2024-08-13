«Ты постоянно находишься в страхе»: бывшая закладчица рассказала о горьком опыте

17:21, 13 августа 2024, ПАИ

Марина Безрукова, осуждённая за сбыт наркотиков, рассказала о том, как пришла в наркобизнес и как это сказалось на её жизни. Интервью с заключённой вошло в документальный фильм «Путь в один конец», снятый телеканалом «Первый Псковский».

Девушка рассказала, что первый раз наркотики она попробовала в 21 год. Запрещённые вещества принес её молодой человек, с которым она проживала около 2,5 лет. «Сначала был амфетамин, потом были синтетические наркотики – порошки», – вспоминает она.

На тот момент Марина работала продавцом-консультантом в магазине светотехники и электрики. Но из-за зависимости ей пришлось оставить эту работу. «Состояние такое – страшно, что на тебя все смотрят, что кто-то что-то поймёт. Я потеряла работу, потому что в таком состоянии невозможно было работать», – делится заключённая.

Чтобы покупать наркотики, ей пришлось найти подработку. В соцсетях Марина связалась с интернет-магазином, предлагающим заняться сбытом и распространением наркотиков.

«Меня перенаправили в Telegram, там познакомили с куратором, с человеком, который мне рассказывал, как нужно закладки делать. И вот постепенно, всё больше и больше, количество наркотиков увеличивалось», – рассказала девушка.

За эту работу она получала около 50 тысяч в неделю. Но не всегда заработанные деньги компенсировали риски. Если закладчица отказывалась идти на указанную точку, ей угрожали расправой, поджогами. «Ты постоянно ходишь в страхе, постоянно. Ты понимаешь, что в один момент это всё закончится. Не сегодня, завтра – этому есть конец», – подчеркнула Марина.

И действительно, в один день она потеряла всё. «Всё, что я заработала, я всё потеряла в один день. У меня по суду забрали тот же самый мобильный телефон, который я купила за эти деньги. У меня всё арестовали. Я проведу свои молодые годы в тюрьме», – заключила Марина.

Она осуждена по части 3 статьи 30, пункту 2 части 4 статьи 228.1 УК РФ на шесть лет лишения свободы.

Напомним, снятый телеканалом «Первый Псковский» фильм рекомендован к использованию в воспитательной работе с осуждёнными территориальных органов ФСИН.