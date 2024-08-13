Федеральный телеканал покажет Паралимпиаду с участием россиян

14:41, 13 августа 2024, ПАИ

Телеканал «Матч ТВ» покажет соревнования с участием российских спортсменов на Паралимпийских играх в Париже, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Прошедшую Олимпиаду можно было посмотреть официально только на официальном сайте Олимпийских игр.

Отметим, что Паралимпийский комитет России направил в оргкомитет Паралимпийских игр в Париже заявки на участие 92 спортсменов. Россияне смогу принять участие в играх только в нейтральном статусе. Кроме того, им будет запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады.

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