Сотрудники великолукской спортшколы прошли диспансеризацию в выездных ФАПах

13:33, 13 августа 2024, ПАИ

Сотрудники великолукской спортшколы № 3 прошли диспансеризацию в выездных ФАПах, сообщается в группе спортшколы в соцсети «ВКонтакте».

«Профосмотр прошли сотрудники МБУДО ДЮСШ № 3. Передвижные ФАПы оснащены современной медицинской техникой, которая не уступает оборудованию поликлиник. Забота о своём здоровье – один из самых важных аспектов жизни каждого человека», – говорится в сообщении группы.

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