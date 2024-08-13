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Сотрудники великолукской спортшколы прошли диспансеризацию в выездных ФАПах

Сотрудники великолукской спортшколы № 3 прошли диспансеризацию в выездных ФАПах, сообщается в группе спортшколы в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники великолукской спортшколы прошли диспансеризацию в выездных ФАПах. Фото: группа МБУДО ДЮСШ № 3 в соцсети «ВКонтакте»

«Профосмотр прошли сотрудники МБУДО ДЮСШ № 3. Передвижные ФАПы оснащены современной медицинской техникой, которая не уступает оборудованию поликлиник. Забота о своём здоровье – один из самых важных аспектов жизни каждого человека», – говорится в сообщении группы.

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