«Я всё потерял»: откровения бывшего наркомана из псковской колонии в фильме «Первого Псковского»

16:03, 13 августа 2024, ПАИ

Отбывающий наказание за незаконную покупку и хранение наркотиков Илья Никольский рассказал, чего лишился из-за запрещённых веществ. Интервью вошло в документальный фильм «Путь в один конец», снятый телеканалом «Первый Псковский».

«В эти наркотики вбиваешься и всё, постоянно хочется, думаешь, где достать», – отметил он.

Молодой человек рассказал, что около пяти лет назад он жил с девушкой, у неё был ребёнок. В один момент их жизнь раз и навсегда изменилась.

«И на самом деле мне очень тяжело это говорить, но я плохой человек, я плохо поступил. Я начал употреблять наркотики, меня это очень затянуло. Долгое время мы боролись. Я постоянно приходил под наркотическим опьянением, мы постоянно ругались, всё так тяжело шло, у неё уже нервы сдавали», – вспоминает Илья.

Итогом стал уход девушки и разрыв их отношений. Наркотики Илья после этого он тогда сразу не бросил.

Сейчас молодой человек отбывает наказание по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему назначено три года колонии.