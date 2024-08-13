Десять альпак прошли ветеринарный контроль на границе в Псковской области
Ветеринарный контроль десяти альпак, которых перевозили из Латвии в Кабардино-Балкарию, провели в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Сотрудник ведомства установил, что животные здоровы, перевозятся с соблюдением условий и режима транспортировки и прошли все лабораторные исследования, необходимые для их ввоза на таможенную территорию ЕЭАС.
Альпаки отправились к получателю.
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