Десять альпак прошли ветеринарный контроль на границе в Псковской области

13:22, 13 августа 2024, ПАИ

Ветеринарный контроль десяти альпак, которых перевозили из Латвии в Кабардино-Балкарию, провели в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудник ведомства установил, что животные здоровы, перевозятся с соблюдением условий и режима транспортировки и прошли все лабораторные исследования, необходимые для их ввоза на таможенную территорию ЕЭАС.

Альпаки отправились к получателю.