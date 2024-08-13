Шахматистку исключили из Федерации шахмат Дагестана за попытку отравления соперницы ртутью

13:31, 13 августа 2024, ПАИ

Шахматистку из Дагестана Амину Абакарову, которая обработала стол соперницы ртутью, исключили из федерации шахмат республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.

Ранее Амина Абакарова обработала стол соперницы Умайганат Османовой ртутью, в результате чего пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Абакаровой теперь грозит пожизненная дисквалификация со всех соревнований под эгидой Федерации шахмат России.

Кстати, Османова после инцидента продолжила участие в турнире и заняла второе место.

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