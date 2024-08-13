Шахматистку исключили из Федерации шахмат Дагестана за попытку отравления соперницы ртутью
Шахматистку из Дагестана Амину Абакарову, которая обработала стол соперницы ртутью, исключили из федерации шахмат республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.
Ранее Амина Абакарова обработала стол соперницы Умайганат Османовой ртутью, в результате чего пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Абакаровой теперь грозит пожизненная дисквалификация со всех соревнований под эгидой Федерации шахмат России.
Кстати, Османова после инцидента продолжила участие в турнире и заняла второе место.
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