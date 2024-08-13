Турнир по таврелям в честь Дня знаний пройдёт в Пскове

13:54, 13 августа 2024, ПАИ

Турнир по таврелям в честь Дня знаний пройдёт в Пскове 8 сентября, сообщили ПАИ в Федерации таврелей Псковской области.

В соревнованиях могут принять участие все желающие. Старты пройдут по швейцарской системе в семь или девять туров в зависимости от количества участников. Контроль времени составит десять минут и три секунды добавления на каждых ход.

Победителей и призёров наградят медалями, грамотами и призами. Организаторы принимают предварительные заявки до 6 сентября.

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