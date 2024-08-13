Приложение VK Видео установили 20 миллионов раз

15:05, 13 августа 2024, ПАИ

20 миллионов раз пользователи установили приложение VK Видео на мобильные устройства и Android TV с момента официального запуска в сентябре 2023 года.

Больше всего установок – 11 миллионов – пришлось на Android, Android TV – почти шесть миллионов, iOS – три миллиона. Больше всего установок приложения произошло в июле. За месяц его загрузили почти два миллиона раз.

За первую неделю августа прирост аудитории standalone-приложения увеличился в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля, достигнув пика в 2,5 миллиона пользователей в сутки, включая как мобильные устройства, так и смарт-телевизоры.

Суммарное суточное время просмотра в приложении увеличилось в 2,6 раза и превысило пять миллионов часов. Наибольшая глубина смотрения приходится на Smart TV – 200 минут в день.