Приложение VK Видео установили 20 миллионов раз
20 миллионов раз пользователи установили приложение VK Видео на мобильные устройства и Android TV с момента официального запуска в сентябре 2023 года.
Больше всего установок – 11 миллионов – пришлось на Android, Android TV – почти шесть миллионов, iOS – три миллиона. Больше всего установок приложения произошло в июле. За месяц его загрузили почти два миллиона раз.
За первую неделю августа прирост аудитории standalone-приложения увеличился в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля, достигнув пика в 2,5 миллиона пользователей в сутки, включая как мобильные устройства, так и смарт-телевизоры.
Суммарное суточное время просмотра в приложении увеличилось в 2,6 раза и превысило пять миллионов часов. Наибольшая глубина смотрения приходится на Smart TV – 200 минут в день.
Дополнительные строительные бригады привлечены для реализации программы социальной газификации в Псковской области
Эксперты из Петербурга провели комплексные научные исследования храмов Мальского монастыря в Псковской области
Сертификатом на обследование в псковской больнице воспользовался победитель конкурса на выставке-форуме «Россия»
В приёмном отделении Псковской инфекционной больницы работает новый врач с 28-летним опытом медицинской практики
Дипломом участника межведомственного шахматного матча награждён ветеран УИС Псковской области