Жители Псковской области чаще всего оплачивают на почте свет, отопление и газ

15:06, 13 августа 2024, ПАИ

С начала года клиенты «Почты России» оплатили в Псковской области более 700 тысяч квитанций за услуги ЖКХ. Из них 45% – квитанции за отопление, электроэнергию и газ, сообщили ПАИ в пресс-службе УФПС Псковской области.

Жители региона оплачивают услуги ЖКХ не только в почтовом отделении, но и с помощью почтальона из дома. Кроме того, у клиентов есть возможность поиска счетов по адресу без бумажных квитанций.

«Во всех почтовых отделениях области наши клиенты одновременно могут завершить несколько важных дел: получить письма, посылки, застраховать имущество и здоровье, а также оплатить коммунальные и иные платежи. Востребованной услугой, особенно для пенсионеров, маломобильных граждан и жителей отдалённых населённых пунктов остаётся оплата услуг ЖКХ с помощью почтальона на дому. В летний период, когда многие уезжают в отпуск или живут на даче, мы предлагаем клиентам оплачивать ЖКХ без предъявления квитанций. Это помогает жителям области не допустить просрочки платежа», – рассказала директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.