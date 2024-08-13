Кратковременный дождь и до +27 градусов прогнозируют в Псковской области 14 августа
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 14 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Ночью существенных осадков синоптики не прогнозируют, а днём местами ожидается кратковременный дождь.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём столбики термометра покажут от +22 до +27 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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