Псковички стали призёрами всероссийских соревнований по велоспорту
Псковички, воспитанницы спортшколы «Олимп» стали призёрами всероссийских соревнований по велосипедному спорту, которые проходят в Башкортостане с 12 по 15 августа. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».
Псковичка Олеся Семёнова стала победителем в гонке-критериум по шоссе, а Людмила Котельникова завоевала бронзовую награду. Тренирует спортсменок Елена Клочкова.
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