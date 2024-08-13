Псковички стали призёрами всероссийских соревнований по велоспорту

16:37, 13 августа 2024, ПАИ

Псковички, воспитанницы спортшколы «Олимп» стали призёрами всероссийских соревнований по велосипедному спорту, которые проходят в Башкортостане с 12 по 15 августа. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

Псковичка Олеся Семёнова стала победителем в гонке-критериум по шоссе, а Людмила Котельникова завоевала бронзовую награду. Тренирует спортсменок Елена Клочкова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».