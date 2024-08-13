Способы справиться с зубной болью назвал стоматолог

16:58, 13 августа 2024, ПАИ

Способы справиться с зубной болью в отпуске, когда нет возможности обратиться к стоматологу, назвал главный врач Немецкого имплантологического центра, хирург-имплантолог Магомед Дахкильгов в разговоре с «Лентой.ру».

В отпуск следует взять безрецептурные обезболивающие препараты, мази и ополаскиватели, советует специалист. При отёке или кровоточивости дёсен стоит использовать ополаскиватель, это может быть мирамистин или раствор хлоргексидина. Затем на десну вокруг зуба можно нанести чистой ватной палочкой мазь, например, солкосерил, рассказал хирург-имплантолог.

Холодный компресс может уменьшить отёк, однако с ним нужно быть осторожным, поскольку при высокой чувствительности зубов он только усилит боль, уточнил Магомед Дахкильгов. При этом греть больное место запрещено, тепло способствует распространению инфекции. По мнению специалиста, также следует избегать очень горячей, холодной, жёсткой, сладкой, кислой, острой и горькой еды.

При острой боли и повышенной температуре стоматолог советует обратиться к специалистам в районе отдыха. «Если вы посещаете врача уже после отпуска, запишите симптомы, время их появления и любые действия, которые вы предприняли. Это поможет стоматологу быстрее разобраться в вашей проблеме», – подчеркнул Магомед Дахкильгов.