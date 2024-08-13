Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Способы справиться с зубной болью назвал стоматолог

Способы справиться с зубной болью в отпуске, когда нет возможности обратиться к стоматологу, назвал главный врач Немецкого имплантологического центра, хирург-имплантолог Магомед Дахкильгов в разговоре с «Лентой.ру».

В отпуск следует взять безрецептурные обезболивающие препараты, мази и ополаскиватели, советует специалист. При отёке или кровоточивости дёсен стоит использовать ополаскиватель, это может быть мирамистин или раствор хлоргексидина. Затем на десну вокруг зуба можно нанести чистой ватной палочкой мазь, например, солкосерил, рассказал хирург-имплантолог.

Холодный компресс может уменьшить отёк, однако с ним нужно быть осторожным, поскольку при высокой чувствительности зубов он только усилит боль, уточнил Магомед Дахкильгов. При этом греть больное место запрещено, тепло способствует распространению инфекции. По мнению специалиста, также следует избегать очень горячей, холодной, жёсткой, сладкой, кислой, острой и горькой еды.

При острой боли и повышенной температуре стоматолог советует обратиться к специалистам в районе отдыха. «Если вы посещаете врача уже после отпуска, запишите симптомы, время их появления и любые действия, которые вы предприняли. Это поможет стоматологу быстрее разобраться в вашей проблеме», – подчеркнул Магомед Дахкильгов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 августа 2024

Дополнительные строительные бригады привлечены для реализации программы социальной газификации в Псковской области
13 августа 2024

Эксперты из Петербурга провели комплексные научные исследования храмов Мальского монастыря в Псковской области
13 августа 2024

Сертификатом на обследование в псковской больнице воспользовался победитель конкурса на выставке-форуме «Россия»
13 августа 2024

В приёмном отделении Псковской инфекционной больницы работает новый врач с 28-летним опытом медицинской практики
13 августа 2024

На территории Псковского района продолжаются комплексные кадастровые работы
13 августа 2024

Дипломом участника межведомственного шахматного матча награждён ветеран УИС Псковской области
13 августа 2024

Псковская делегация стала участником программы повышения квалификации в Артеке
13 августа 2024

Псковичи собрали помощь жителям Курской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...