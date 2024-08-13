Новый состав автомобильной аптечки назвала эксперт
Новый состав автомобильной аптечки назвала эксперт Таисия Вепренцева, пишет РИА Новости.
Так, в новом составе аптечки должны быть спасательное одеяло, пара ножниц для перевязки и пара хирургических ножниц, жгут для остановки крови, кожный лейкопластырь, марлевый бинт, одноразовая маска для сердечно-лёгочной реанимации, медицинские перчатки и маски.
Новые требования к комплектации автомобильной аптечки вступят в силу с 1 сентября этого года. Изменения позволят повысить эффективность оказания первой помощи. Старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.
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