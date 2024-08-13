Трое псковичей примут участие в чемпионате России по лёгкой атлетике
Трое псковичей примут участие в чемпионате России по лёгкой атлетике, который пройдёт в Екатеринбурге с 15 по 18 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила псковский тренер Екатерина Алексеева.
В секторе для прыжков в высоту выступит действующая чемпионка России в помещении Наталья Спиридонова. Также в беге на дистанции 110 метров с препятствиями за награды поборются Константин и Филипп Шабановы.
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