Трое псковичей примут участие в чемпионате России по лёгкой атлетике

18:03, 13 августа 2024, ПАИ

Трое псковичей примут участие в чемпионате России по лёгкой атлетике, который пройдёт в Екатеринбурге с 15 по 18 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила псковский тренер Екатерина Алексеева.

В секторе для прыжков в высоту выступит действующая чемпионка России в помещении Наталья Спиридонова. Также в беге на дистанции 110 метров с препятствиями за награды поборются Константин и Филипп Шабановы.

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