Псковская делегация стала участником программы повышения квалификации в Артеке

18:34, 13 августа 2024, ПАИ

Управленческие команды Гуманитарного лицея и Многопрофильного правового лицея № 8 в Пскове посетили Артек для участия в программе повышения квалификации «Эффективное управление воспитательной деятельностью в образовательной организации». Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

В течение обучения команды погрузились в традиции Артека и освоили новые подходы к организации воспитательной работы.

«Артек стал источником вдохновения для нас. Мы получили много новых практик и технологий, которые готовы внедрить в школах», – поделились участники.

Поездка организована при содействии Ресурсного центра Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области.