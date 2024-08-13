Псковская делегация стала участником программы повышения квалификации в Артеке
Управленческие команды Гуманитарного лицея и Многопрофильного правового лицея № 8 в Пскове посетили Артек для участия в программе повышения квалификации «Эффективное управление воспитательной деятельностью в образовательной организации». Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.
В течение обучения команды погрузились в традиции Артека и освоили новые подходы к организации воспитательной работы.
«Артек стал источником вдохновения для нас. Мы получили много новых практик и технологий, которые готовы внедрить в школах», – поделились участники.
Поездка организована при содействии Ресурсного центра Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области.
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