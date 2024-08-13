Дипломом участника межведомственного шахматного матча награждён ветеран УИС Псковской области

18:59, 13 августа 2024, ПАИ

Ветеран уголовно-исполнительной системы Псковской области Виталий Уловский награждён за активное участие в товарищеском шахматном матче-турнире, состоявшемся между командами Федеральной службы исполнения наказаний России и Совета Федерации России. Мероприятие посвящено столетнему юбилею российской Федерации шахмат, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Главная идея состязания заключалась в популяризации интеллектуальной игры, укреплении межведомственного взаимодействия и развитии партнёрских отношений. По итогам сыгранных партий лидирующую позицию заняла команда пенитенциарного ведомства. А представитель УФСИН России по Псковской области Виталий Уловский в качестве участника сборной внёс вклад в это достижение, проведя за два часа порядка 20 шахматных онлайн-партий.

«Я очень доволен, что имею возможность выступать на таком высоком профессиональном уровне. Это почетно и даёт новый виток саморазвития, позволяя не останавливаться на достигнутом, совершенствовать навыки игры, идти вперёд», – прокомментировал Виталий Уловский.

За время увлечения, охватывающее большую часть жизни, на счету шахматиста-любителя Виталия Уловского тысячи турниров различного масштаба и уровня. Среди запоминающихся – сеанс игры с чемпионом мира Анатолием Карповым. В настоящее время ветеран псковского УФСИН является участником сборной ФСИН России по шахматам и уже в полной мере готовится к очередному турниру Гослиги, объединяющей в своём составе шахматистов органов государственной власти, подведомственных организаций и региональных правительств.