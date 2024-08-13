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Общество

На территории Псковского района продолжаются комплексные кадастровые работы

Заседание третьей согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ (ККР) на территории кадастрового квартала деревни Борисовичи прошло в администрации Псковского района. Каких результатов удалось достигнуть, рассказала глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

​На территории Псковского района продолжаются комплексные кадастровые работы. Фото: из соцсетей Натальи Фёдоровой

Исполнителем комплексных кадастровых работ является филиал ППК «Роскадастр» по Псковской области. В результате выполнения ККР в проект карты-плана территории включено 170 земельных участков и 185 объектов капитального строительства.

Возражений правообладателей объектов недвижимости относительно местоположения границ земельных участков на территории кадастрового квартала 60:18:0060201 в администрацию Псковского района не поступило.

Согласительная комиссия дала положительное заключение по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, расположенных на территории кадастрового квартала с учётным номером 60:18:0060201, при выполнении ККР в соответствии с муниципальным контрактом от 23 января 2024 года № 1/24. И рекомендует утвердить оформленный филиалом ППК «Роскадастр» по Псковской области проект карты-плана территории в окончательной редакции.

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