На территории Псковского района продолжаются комплексные кадастровые работы

19:52, 13 августа 2024, ПАИ

Заседание третьей согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ (ККР) на территории кадастрового квартала деревни Борисовичи прошло в администрации Псковского района. Каких результатов удалось достигнуть, рассказала глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Исполнителем комплексных кадастровых работ является филиал ППК «Роскадастр» по Псковской области. В результате выполнения ККР в проект карты-плана территории включено 170 земельных участков и 185 объектов капитального строительства.

Возражений правообладателей объектов недвижимости относительно местоположения границ земельных участков на территории кадастрового квартала 60:18:0060201 в администрацию Псковского района не поступило.

Согласительная комиссия дала положительное заключение по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, расположенных на территории кадастрового квартала с учётным номером 60:18:0060201, при выполнении ККР в соответствии с муниципальным контрактом от 23 января 2024 года № 1/24. И рекомендует утвердить оформленный филиалом ППК «Роскадастр» по Псковской области проект карты-плана территории в окончательной редакции.